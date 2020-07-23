Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Москва, 23 июля. Фонд национального благосостояния к концу года будет не ниже 8 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что пандемия нанесла существенный урон большому количеству людей и организаций и замедлила темп экономического роста. Однако Мишустин призвал не волноваться, поскольку РФ располагает достаточными средствами.

«Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить все стратегические национальные цели и национальные проекты», — отметил Мишустин.

По словам главы кабмина, несмотря на пандемию, российская экономика сохраняет стабильность. Мишустин объяснил, что доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета РФ, позволяют себя чувствовать очень комфортно и стабильно.

По данным на 1 июля, объем ФНБ составляет более 12 млн рублей. Мишустин добавил, что золотовалютные запасы РФ тоже стабильны.

«На сегодняшний день это примерно больше 570 миллиардов долларов», — рассказал премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Мишустин разъяснил порядок выплаты компенсаций за отдых в России. Кэшбэк за покупку туров по России будет начисляться при их покупке картой платежной системы «Мир».