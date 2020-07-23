Алика Смехова раскрыла секрет стройности в 52 года

Москва, 23 июля. Заслуженная артистка РФ Алика Смехова поразила поклонников своей точеной фигурой и раскрыла секрет стройности.

Смехова поделилась с поклонниками фотографией, сделанной во время отдыха. Звезда позирует на фоне синего моря в ярком бикини, показывая свое подтянутое тело.

Поклонники 52-летней актрисы восхитились ее внешним видом и признались, что, глядя на нее, «стыдно теперь есть». Знаменитость одарили сотнями теплых слов и комплиментами.

Интернет-пользователи стали гадать, откуда у нее такая идеальная фигура, и напрямую спросили у актрисы. Звезда в следующей своей публикации рассказала, как ей удается сохранить фигуру. Как оказалось, рецепт стройности очень простой.

«Я давно приняла решение, что хочу быть стройной и подтянутой девушкой, а не утомленной жизнью тетей. Для этого надо, прежде всего, вести здоровый образ жизни (режим дня, пищевое поведение, спорт). Но! Главное без жертв и фанатизма! Важно делать все это в удовольствие!» — написала Смехова в своем аккаунте.

Актриса отдыхает сейчас на черноморском побережье. Компанию ей составил младший сын Макар.