Бузова решила нарушить запрет на концертную деятельность

Барнаул, 23 июля. Певица и телеведущая Ольга Бузова даст концерт в Алтайском крае, несмотря на запрет любых массовых мероприятий из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

Мероприятие пройдет в ближайшую пятницу, 24 июля, на пляже «Малибу» в городе Яровое. Стоимость билета составляет 1500 рублей. Анонс концерта появился в аккаунте @yarovoe_official в Instagram.

«#ВоВсеПляжные. Яровое Sunshine – наслаждаемся летом, солнцем, природой, укрепляем иммунитет на пляже самого звездного озера России вместе с Ольгой Бузовой», — говорится в описании к видеообращению самой Ольги, которая приглашает всех отдохнуть вместе с ней на пляже.

При этом руководство «Малибу» заверило журналистов , что на самом деле концерта не будет, люди купят билеты на пляж, а музыка Бузовой «будет просто играть фоном», поэтому никаких нарушений установленного запрета из-за угрозы COVID-19 никто не нарушает. Помимо этого, пляж обещают оборудовать антисептиками, а всем посетителям выдавать защитные маски.

Отметим, что накануне в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая обстановка на Алтае вызывает беспокойство у специалистов. В начале июля в этом регионе отмечалось увеличение числа ежедневно регистрируемых больных. В настоящее время ежесуточный прирост начал снижаться.