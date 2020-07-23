Россиянам компенсируют 60% расходов при переводе авто на газ

Казань, 23 июля. Более 800 автомобилей перевели с бензина на метан с начала 2020 года, всего в республике около 7 тысяч автомобилей на газе, сообщил директор компании по установке газобаллонного оборудования на авто в Казани Денис Савельев.

По его словам, установка газового оборудования на автомобиль занимает 6-7 часов, для этого необходимо обратиться в специальный центр с паспортом и документами на транспортное средство.

С 20 июля действует программа поддержки граждан и малого и среднего бизнеса, по которой государство компенсирует 60% от стоимости установки газового оборудования. Кроме того, 30% стоимости выделит «Газпром» в виде карточки на покупку газа.

«Средняя стоимость оборудования на сегодняшний день — 85 тысяч рублей. Потребитель или владелец транспортного средства может приобрести его за 30-35 тысяч рублей, и еще на 27 тысяч рублей ему дадут карточку на газ. То есть итоговые затраты владельца составят 5–7 тысяч рублей», — рассказал Савельев.

Преимуществом газового оборудования является его цена. Газовое топливо стоит в три раза дешевле бензина. Кроме того, при установке газового оборудования владелец может пользоваться и бензином.