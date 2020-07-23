Муцениеце кардинально сменила образ после скандального развода с Прилучным

Москва, 23 июля. Актриса Агата Муцениеце, похоже, постепенно стала возвращаться к обычной жизни после непростого расставания с актером Павлом Прилучным. На днях она вышла в свет вместе с сыном на первом после карантина официальном мероприятии селебрити, а сейчас опубликовала фото в новом роковом образе, сопроводив снимок сильными строчками из стихотворения Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный».

На черно-белом фото, артистка позирует, глядя в камеру через плечо. Звезда нанесла яркий макияж, выделяющий ее большие глаза и придающий взгляду открытость и силу. Поклонники снова поразились тому, как артистка похорошела после развода, освободившись от угнетающих ее отношений. Многие пожелали артистке и ее детям обрести новое счастье и не жалеть об утраченном.

«Сильная духом, красавица, приятный человек! Вот очень близко к сердцу приняла ваш развод, долго не верилось… Пусть в вашей жизни все будет хорошо! Любви вам, сил и много работы!» — пишет поклонница.

«Такая красивая и самодостаточная, пройдет время, и вы будете смеяться над тем, что сейчас происходит, и будете очень счастливы с другим мужчиной», — уверяет Агату фолловер.

«Шикарна», — говорит подписчик.

Некоторых подписчиков Агаты по-прежнему интересовал вопрос, видится ли Прилучный с их совместными детьми, или же Муцениеце поостережется доверять их отцу после недавнего случая. Речь идет об отдыхе в Крыму, куда Павел отправился вместе с наследниками, но без Агаты. Компанию Прилучному составила его новая пассия — актриса Мирослава Карпович. Пользователи Сети набросились с критикой на Павла за такой скорый союз с новой дамой, а Агату отругали за то, что она отпустила детей с какой-то другой женщиной. Еще больше споров в сети разразилось, когда звезда сообщила, что детей отпускала только с папой.