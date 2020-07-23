Альбина Джанабаева похвасталась длинными ногами в откровенном наряде

Москва, 23 июля. Бывшая участница золотого состава группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала откровенное фото на своей личной страничке в социальной сети Instagram.

На снимке звезда в соблазнительной позе разместилась на стуле, одетая в черное боди по фигуре, туфли-лодочки и полупрозрачные колготки, подчеркивающие длину и стройность ног 41-летней певицы.

«Вечером, все же, хочется скинуть лишнее…», — призналась звезда в новой публикации.

Фолловеры восхитились стройностью и красотой артистки, несмотря на годы. Певица по-прежнему продолжает восхищать женщин и будоражить умы мужчин.

«И челюсть сидящего рядом парня медленно опустилась», — шутит подписчик. «Какая красотка миниатюрная! А Валера не поругает за это фото?», — спрашивает другой. «Альбина, самооценка многих сейчас упала», — заметила поклонница. «Одновременно шикарно и очень мило», — заметила вторая. «Боже зачем столько Photoshop», — решил покритиковать один комментатор.

Альбина Джанабаева известна не только тем, что участвовала в творческой деятельности группы «ВИА Гра», но также и романом с исполнителем Валерием Меладзе. Его брат, Константин Меладзе, в свою очередь, женат на другой бывшей солистке группы — Вере Брежневой.

Подобные союзы братьев в свое время вызывали много критики и обсуждения в Сети.

Мир шоу-бизнеса богат резонансными союзами. К примеру, недавно фигурист Илья Авербух объявил о том, что встречается с 25-летней актрисой Лизой Арзамасовой. 46-летний спортсмен ранее был женат на коллеге Ирине Лобачевой. В недавнем интервью фигуристка заявила, что Арзамасова, скорее всего, пошла на эти отношения ради выгоды.