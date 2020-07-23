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Киркоров рассказал о своем «лекарстве»

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Киркоров рассказал подписчикам о своем необычном лекарстве

Москва, 23 июля. Гардероб для российского певца Филиппа Киркорова является гораздо более значимым, чем просто одежда или «прикид» для выступления. Солист опубликовал пост в Instagram, назвав гардероб своим лекарством. Пользователи не только оценили одежду, но и заметили, что музыкант похудел.

«Мой гардероб — мое лекарство. А на здоровье экономить нельзя!» — так прокомментировал Киркоров серию снимков своих необычных костюмов.

От чего именно ему помогает гардероб, певец не рассказал.

Киркоров рассказал подписчикам о своем необычном лекарстве

Однако далеко не все положительно оценили экстравагантные наряды Киркорова, назвав его клоуном.

«Солидный мужчина, а вырядился как клоун базарный», — прокомментировала подписчица.

«Вам клоуном быть не надоело?» — поинтересовалась другая.

«Филипп, у вас есть достойные костюмы, но иногда, как говорится: «Куклачев отдыхает — это просто смехопанорама», — выразила мнение поклонница.

«Дело вкуса, конечно, но перебор. Хорош во всех костюмах, хорош сам, но не костюмы», — постарался фанат вежливо покритиковать гардероб.

По мнению некоторых комментаторов, Киркоров за последнее время похудел.

«Огонь. Стройняха», — оценила фолловер фигуру певца.

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