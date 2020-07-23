Киркоров рассказал о своем «лекарстве»

Москва, 23 июля. Гардероб для российского певца Филиппа Киркорова является гораздо более значимым, чем просто одежда или «прикид» для выступления. Солист опубликовал пост в Instagram, назвав гардероб своим лекарством. Пользователи не только оценили одежду, но и заметили, что музыкант похудел.

«Мой гардероб — мое лекарство. А на здоровье экономить нельзя!» — так прокомментировал Киркоров серию снимков своих необычных костюмов.

От чего именно ему помогает гардероб, певец не рассказал.

Однако далеко не все положительно оценили экстравагантные наряды Киркорова, назвав его клоуном.

«Солидный мужчина, а вырядился как клоун базарный», — прокомментировала подписчица.

«Вам клоуном быть не надоело?» — поинтересовалась другая.

«Филипп, у вас есть достойные костюмы, но иногда, как говорится: «Куклачев отдыхает — это просто смехопанорама», — выразила мнение поклонница.

«Дело вкуса, конечно, но перебор. Хорош во всех костюмах, хорош сам, но не костюмы», — постарался фанат вежливо покритиковать гардероб.

По мнению некоторых комментаторов, Киркоров за последнее время похудел.