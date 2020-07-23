Корейская группа установила рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

Сеул, 23 июля. Поп-группа BTS из Южной Кореи поставила мировой рекорд по числу зрителей концерта, который прошел в онлайн-режиме. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Отмечается, что шоу коллектива стало самым масштабным платным концертом за всю историю Интернета, а для размещения всей публики в реальности потребовалось бы 15 стадионов.

«Онлайн-выступление, состоявшееся 14 июня, смотрели 756 тыс. зрителей из более чем 100 стран», — говорится в сообщении.

Южнокорейская группа, состоящая из семи артистов, была вынуждена отменить запланированный на 2020 год тур в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По этой причине музыканты приняли решение проводить платные выступления в Сети.

BTS уже до этого установили ряд достижений, вошедших в Книгу рекордов Гиннеса. Так, один из клипов группы набрал наибольшее количество просмотров за сутки — ролик посмотрели 45 млн раз. Кроме того, коллектив стал первой группой из Южной Кореи, которая заняла первое место в американских музыкальных чартах.