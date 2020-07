США и Прибалтика обвинили РФ в попытках переписать историю

Москва, 23 июля. США и страны Прибалтики обвинили Россию в попытках переписать историю. Об этом говорится в совместном заявлении глав дипломатических ведомств США, Латвии, Литвы и Эстонии.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовал в своем профиле в Twitter совместное заявление министров четырех стран. Он, в частности, подчеркнул, что между Таллином и Вашингтоном налажены отношения, в то время как Москва «продолжает систематические попытки извратить» некоторые события в истории. В частности, речь идет о вводе советских войск им присоединении Латвии, Литвы и Эстонии к Советскому Союзу.

В ходе переговоров стороны также обсудили отношения с Североатлантическим альянсом. В частности, прибалтийские республики подчеркнули, что высоко ценят вклад Вашингтона «в оборону Европы, важный для сдерживания возможного противника», пишет «ФедералПресс».

"#WellesDeclaration’s historic importance remains highly relevant in the 21st century when some countries challenge the key principles and norms of a rules-based international order"



