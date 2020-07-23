Юрист объяснил необходимость ужесточения контроля за мотоциклистами

Поправки в ПДД необходимы и выделение отдельно в них владельцев мотоциклов, так как львиная доля дорожно-транспортных происшествий происходит из-за лихачества мотоциклистов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал адвокат Владимир Гончаров.

Штраф для мотоциклистов

В Государственной думе предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за движение между рядами и опасное лавирование. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на автора инициативы, депутата Светлану Бессараб.

Согласно проекту закона, за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе мотоциклисты могут быть оштрафованы на три тысячи рублей. При этом если движение мотоциклиста имеет признаки опасного вождения и лавирования между рядами, то наказание может составить и 15 тысяч рублей. Кроме того, предусматривается лишение водительских прав на срок от двух до шести месяцев.

Фиксировать правонарушение будет автоинспекция, а также камеры наблюдения и видеорегистраторов.

Согласно статистике, количество мотоциклистов, которые погибают в дорожно-транспортных происшествиях, почти 30 раз больше, чем автомобилистов. Мотоциклисты не защищены от травм из-за особенностей их транспортных средств.

Ужесточение контроля

Как отметил Владимир Гончаров, мотоциклы приобретаются людьми для ухода от налога за транспортное средство и ускорения передвижения в городских условиях.

«Многие мотолюбители даже не ставят на учет мотоциклы и не имеют государственных номеров. Считаю, что необходимо ужесточить контроль за владельцами мотоциклов и внести наказания за отсутствие регистрации транспортного средства. Зачастую трудно установить нарушения ПДД мотоциклистами именно в связи с тем, что отсутствует регистрация транспортного средства, нет номерных знаков. Не редкость, что у владельца мотоцикла нет прав на вождение данным транспортным средством или вообще таковых не имеется», — пояснил Гончаров.

Юрист обратил внимание, что сотрудники ГИБДД не контролируют и вообще зачастую не обращают внимания на мотоциклистов. В СССР мотоциклисты были под особым контролем и на особом учете, как люди с высокой степенью опасности на дорогах. Создавались специальные волонтерские движения за отслеживанием нарушений и контролем мотоциклистов на дороге, что свидетельствует о более низкой статистике ДТП с участием мотоциклистов.

«Сейчас ситуация стала крайне критической, любители адреналина не задумываются о том, что кроме них самих могут пострадать и другие люди. Жажда скорости и крутых пике, резких обгонов все чаще и чаще уносит огромное количество жизней. Усиление видеоконтроля на дороге, штрафы и риск лишения прав в дальнейшем улучшат ситуацию», — заключил Владимир Гончаров.

Заметим, что другие специалисты не поддержали подобную инициативу, поскольку с внесением данных поправок мотоцикл может стать бесполезным видом транспорта. Дело в том, что основным преимуществом данного средства передвижения является как раз-таки маневренность.