Цыганова раскритиковала Бузову за слова об однополых браках

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Москва, 23 июля. Российская певица Виктория Цыганова обрушилась с критикой на телеведущую Ольгу Бузову за поддержку однополых браков. Исполнительница уверена, что их легализация нанесет непоправимый ущерб традиционным семейным ценностям.

Накануне Бузова опубликовала большой пост на своей страничке в Instagram, в котором высказалась на тему ЛГБТ-сообщества. Она рассказала, что с малых лет любовалась радугой, но сохранила традиционную сексуальную ориентацию. Телеведущая не верит в то, что пропаганда может повлиять на выбор человека в подобном вопросе.

Звезда «Дома-2» отметила, что учеными доказана связь между гомосексуальностью и биологическими особенностями организма. Отклонения в вопросах ориентации обусловлены генетическими или врожденными факторами. Бузова также подчеркнула, что после легализации однополых браков в Нью-Йорке в казну поступили дополнительные 100 миллионов долларов налогов, передает «Царьград».

Виктория Цыганова категорически не согласна с такими доводами. Певицу возмутили подобные высказывания, потому что она верующий человек, придерживающийся традиционных ценностей.

Исполнительница раскритиковала поведение Бузовой и назвала его недопустимым. Цыганова считает, что подобные заявления проплачиваются конкретными людьми, которым выгодна пропаганда однополых браков.