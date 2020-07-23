Патологоанатомы обнаружили странные изменения у пациентов с COVID-19

Новый Орлеан, 23 июля. Повреждение сердца у пациентов с COVID-19 связано не с типичным воспалением сердечной мышцы, а с уникальной картиной гибели клеток в различных частях органа. К такому выводу пришли патологоанатомы LSU Health из Нового Орлеана на основе ряда вскрытий, пишет EurekAlert!.

Американские исследователи изучили сердца 22 пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Университетском медицинском центре Нового Орлеана. У многих из умерших была гипертония, у 50% — диабет второго типа, а у 41% — ожирение.

«Мы определили основные грубые и микроскопические изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что типичный миокардит присутствует при тяжелой инфекции SARS-CoV-2», — рассказал доктор медицинских наук и глава отдела патологических исследований Ричард Вандер Хайде.

Также исследователи выяснили, что SARS-CoV-2 не присутствует в клетках сердечной мышцы, в отличие от первого типа коронавируса. При этом инфекцию все же удалось обнаружить в слизистой оболочке мелких кровеносных сосудов. Таким образом, воспалительные клетки могут проходить через сердце, но не остаются в самой ткани.

Ричард Вандер Хайде отметил, что механизм негативного влияния COVID-19 на сердце еще не изучен, однако у ученых уже есть несколько теорий, требующих дальнейшего изучения.

Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, сколько будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после введения вакцины.