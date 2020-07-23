Настя Ивлеева раскрыла секрет похудения

Москва, 23 июля. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, восхищающая фанатов идеальными формами, рассказала, как ей удалось похудеть.

Звезда призналась, что за время режима самоизоляции она набрала пару лишних килограммов, однако после снятия ограничений сразу начала следить за своим весом и фигурой. Поклонники начали обращать внимание, что у Ивлеевой пропала пышная грудь. Выяснилось, что блогер решила привести себя в порядок и значительно похудеть. Правильное питание — основной секрет стройной фигуры Насти. Она раскрыла его поклонникам в своем профиле в Instagram в разделе stories.

Телеведущая опубликовала видео, на котором подробно объяснила, что входит в ее рацион. Ивлеева питается овощами и рыбой.

«Ребят, причина моей потери лишнего веса — это правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все, хрумкаем — худеем», — отметила Анастасия.

Однако она призналась, что иногда все-таки нарушает правила питания и может есть перед сном. Однажды телеведущая приехала домой после полуночи и решила съесть картофельное пюре с котлетой.

«Но на самом деле я могла себе это позволить, потому что я-то уже скинула лишнее, и я похудела. Поэтому я могу себе позволить. Если вы еще только в начале своего пути, то вам нельзя», — объяснила Ивлеева.

Ивлеева ране в своем Instagram опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена в нестандартной позе. На телеведущей надет розовый топ и обтягивающие штаны. При этом молния на брюках расстегнута. В подписи Ивлеева в шуточной манере обратилась к своим фанатам с заявлением, что верит в то, что с формами у нее все не так уж плохо, поскольку отсутствие пышной груди компенсируют красивые ягодицы.