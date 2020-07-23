Орейро опубликовала фото без бюстгальтера

Москва, 23 июля. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро опубликовала фото в откровенном платье и без бюстгальтера. Знаменитость покорила фанатов роковым нарядом.

Звезда сериала «Дикий ангел» недавно завела аккаунт в Instagram и теперь регулярно радует поклонников новыми фотографиями. Обычно Орейро выбирает роскошные наряды в пол, которые удачно подчеркивают ее точенную фигуру.

Однако в этот раз 43-летняя звезда предстала перед фанатами в дерзком мини. Певица выбрала провокационный образ для появления на телешоу ― Орейро примерила платье с декольте до пояса и куртку со стразами. Наряд эффектно оголил женственные формы певицы без бюстгальтера.

Дерзкий образ Орейро дополнили убранные в конский хвост волосы и яркий макияж. Фотографии Орейро произвели фурор среди поклонников. Фанаты справедливо отметили красоту звезды.

«Роковая женщина», — восхитился natyoreiro.pr.

«Умереть, не встать, как можно быть такой красивой?!» — удивился rodrigostefanoblanco.

«Забыл, как дышать после просмотра этой фотографии», — признался lalimancuello.

Ранее Орейро удивила поклонников архивным «голым» фото. Подписчики восхитились внешним видом звезды, похвалив Орейро за стройную фигуру, умение показывать свои достоинства и не выглядеть вульгарно, очаровывать окружающих взглядом.