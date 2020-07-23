Анна Седокова выходит замуж в третий раз

Москва, 23 июля. Известная певица Анна Седокова стала невестой уже в третий раз. Об этом артистка объявила в своем Instagram, выложив чувственную фотографию, на которая она запечатлена вместе с женихом.

Седокова сообщила подписчикам, что она наконец получила предложение руки и сердца от латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Певица ответила взаимностью спортсмену и заявила, что готова стать самой лучшей женой. На выложенном снимке Седокова вместе с Тиммой отдыхают на яхте, а неподалеку от пары лежит пышный букет роз.

Также артистка написала несколько строк в честь столь знаменательного события, рассказав о своих чувствах к новому избраннику. По словам знаменитости, теперь она узнала, что значит «любить больше жизни». Также Седокова сообщила, что прошла через многое вместе с новым женихом, пара уже успела получить определенный опыт и вместе преодолеть ошибки. По словам певицы, у нее и будущего мужа есть удивительное настоящее и будущее, а также она благодарит Господа за каждую секунду, проведенную с баскетболистом.

«Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной», — подвела итог Седокова.

Как пишет издание «Семь дней», это будет уже третий брак 37-летней певицы. Ранее Седокова уже успела побывать замужем за белорусским футболистом Валентином Белькевичем и родила ему дочь Алину. Также у артистки есть дочь от бизнесмена Максима Чернявского, с которым она пробыла в браке два года. Сколько продлятся новые отношения звезды, сказать сложно. Судя по всему, Седокова не сковывает себя консерватизмом в вопросах половой жизни.

Как сообщалось ранее, актриса разоткровенничалась на тему группового секса.