Киев, 23 июля. На Украине неизвестный мужчина взял в заложники полицейского, когда тот пытался его задержать. Теперь преступник угрожает взорвать гранату.

Инцидент произошел в Полтаве на улице Остапа Вишни. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что злоумышленник подозревается в угоне, и правоохранители проводили спецоперацию по его задержанию.

Сейчас с преступником ведут переговоры. На место прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска, а также экстренные службы.

Местное издание ІРТ пишет, что изначально конфликт произошел между двумя мужчинами на территории бывшего Полтавского хлебозавода №2, куда один из них приехал на мопеде. Работники завода обратились за помощью в правоохранительные органы. Когда на место вызова прибыл полицейский, один из участников конфликта взял его в заложники и стал угрожать подорвать гранату.

По словам очевидца, преступнику якобы дали автомобиль и выпустили из оцепления.

Напомним, 21 июля в Луцке был захвачен автобус с пассажирами Террористом оказался мужчина по имени Максим Кривош, сам он называл себя Максим Плохой. Он требовал, чтобы 24 чиновника из украинского правительства признали себя террористами во власти, а также чтобы президент страны Владимир Зеленский записал видео, на котором рекомендует посмотреть фильм «Земляне». Зеленский выполнил это требование, а также лично поговорил с Кривошем. Заложники были освобождены. Действия украинского президента подвергли критике, потому что он пошел на переговоры с террористом. Так, по мнению российского телеведущего Владимира Соловьева, Зеленский «открыл врата ада» и теперь Украину может захлестнуть волна террористических атак.