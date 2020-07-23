Эксперты раскрыли главных спонсоров пиратских онлайн-кинотеатров

Москва, 23 июля. Пиратские онлайн-кинотеатры и спортивные трансляции в России чаще всего подпитываются нелегальными интернет-казино и букмекерскими конторами. Об этом говорится в отчете международной компании Group-IB, которая работает в сфере кибербезопасности.

Эксперты отследили финансовые потоки и выяснили, что в цепочку вовлечены букмекеры, онлайн-казино, студии озвучивания контента, социальные сети, хостинги и пиратские видеобалансеры. Как утверждают специалисты, такая схема стала источником доходов для пиратов.

В качестве основных рекламодателей пиратских ресурсов называются «серые» букмекерские конторы, в том числе 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Bwin. Более того, эти компании разработали целую партнерскую программу для нелегальных спортивных трансляций.

В сфере азартных игр также есть свои партнерские программы, которые, как выяснилось, связаны с Украиной. При этом они могут настраиваться таким образом, что коэффициент выигрыша будет полностью отсутствовать. Эти же «партнерки» также часто связаны с форекс-брокерами, лотереями и бинарными опционами.

Примечательно, что киберпреступники в случае блокировки на территории России быстро переключаются на другие регионы. Как сообщается в отчете, 1xBet активизировался в Латинской Америке, Индии и Таиланде, для которых характерны низкая финансовая грамотность населения, популярность спортивных трансляций и язык, отличный от английского.