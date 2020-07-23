Звездный дизайнер объяснила резкое похудение Лолиты

Минск, 23 июля. Популярная певица Лолита Милявская произвела настоящий фурор на закрытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Звезда после развода резко похудела и помолодела.

Звездный дизайнер Аника Керимова считает, что изменения во внешности Лолиты появились не на ровном месте. Она не исключила, что у певицы появилась вторая половинка.

«Конечно, все изменения, происходящие в жизни женщины, связаны с любовью. Видно, что Лолита счастлива. При этом она сама говорит, что в ЗАГС не собирается. Ее устраивает конфетно-букетный период, — сказала Керимова в интервью «Дни.ру». — И я хочу сказать, что Лолита, как никто другой, заслуживает, чтобы мужчины за ней ухаживали. Мы с ней давно знакомы. Она потрясающая женщина: искренняя, нежная, трепетная.​ Она​ просто обязана быть счастливой!»

Однако сама Лолита заявила, что в преображении ей помог эндокринолог, который подобрал ей программу питания. Знаменитость указала, что благодаря врачу она исключила из рациона не подходящие ей продукты.

Звезда также опровергла, что изменения во внешности связаны с новыми отношениями. По ее словам, она просто вернулась к нормальному психологическому состоянию. При этом 56-летняя исполнительница все же призналась, что у нее появился кавалер, но его имя она держит в тайне.