Леонков объяснил, почему США не сумели создать аналог ракетному комплексу РФ «Баргузин»

Ждать времени, когда в Европе появятся ракеты малой и средней дальности, осталось недолго — страны данного региона уже фактически на это согласились, о чем сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после совещания министров обороны Альянса 18 июня 2020 года. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) могут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если руководство страны об этом распорядится.

«Баргузин» представляет из себя железнодорожный состав, внешне совершенно неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются 3 межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Помимо этого, на борту поезда размещены командные пункты, технические и технологические системы, средства связи, а также личный состав.

«Аналогов этой системе в настоящий момент нет нигде в мире, — заявил Леонков. — Нечто подобное пытались сделать американцы еще в то время, когда у нас был советский БЖРК «Молодец». Свой аналог они назвали «Пискипер», однако на вооружение он так и не был поставлен — возникли проблемы с весовыми характеристиками, да и вообще все пошло не так, как им бы хотелось».

Российские же инженеры сумели решить технические проблемы, связанные с производством БЖРК — и это вышло у них настолько хорошо, что ракетный комплекс даже стал предметом международных договоров, отметил военный эксперт. По его словам, США смогли навязать России запрет сперва на поездки «Молодцов» (они просто стояли в местах своего базирования), а потом и на них самих — РФ была вынуждена «порезать» свои БРЖК.

«После этого никаких работ долгое время по комплексу «Баргузин» не велось, — добавил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества». — Решался вопрос о продлении договора по ракетам малой и средней дальности, и мы надеялись, что Соединенные Штаты его переподпишут. Однако они из него вышли, причем хлопнув дверью и обвинив во всем Россию. Сейчас на кону стоит договор СНВ-3».

Собеседник ФАН рассказал, чем именно «Баргузин» превосходит своего предшественника: в первую очередь, он будет иметь на вооружении более легкую и компактную ракету, которая помещается в стандартный вагон — для «Молодца» нужно было делать специальные увеличенные «товарняки», что позволяло потенциальному противнику легко их идентифицировать и нанести превентивный удар.