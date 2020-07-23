Миро рассказала о «джакузном прошлом» Самойловой

Москва, 23 июля. Модель и актриса Оксана Самойлова недавно оскорбила подписчиков, что не осталось без внимания блогера Лены Миро. Грубое поведение Самойловой блогер связывает с «джакузным прошлым» знаменитости.

Миро подчеркнула, что Самойлова «постит» фотографии, делая себе образ счастливой жены и матери, однако прежние похождения иногда дают о себе знать. Блогер считает, что за «сердечками» и постами о любви скрывается ее «темное прошлое», и это из Самойловой никак не вывести.

«Можно вывести девушку из джакузи (и даже на красную дорожку и на глянцевую обложку можно вывести), но вот джакузи из девушки не вывести никогда», — выразила мнение Миро.

Блогер ведет речь об архивном фото, где в джакузи голыми сидят сама модель, предположительно, ее супруг и еще одна женщина.

«Сидение в джакузи втроем убивает психику любой женщины. И тут можно сколько угодно рассуждать о незакомлексованности и свободе, но я так скажу: настоящая свобода заключается в том, чтобы отказаться плюхнуться голой в джакузи к мужику, на которого уже закинула грудь другая девушка», — прокомментировала Миро.

Она не удивлена, что позднее Самойлова, у которой в связи с этим целый ряд комплексов, оскорбила фанатов. Поводом стала реакция пользователей на рекламу парка аттракционов в Instagram, которую поставила модель. Люди упрекнули ее в «джинсе».

«Джинса — это когда за рекламу товара или услуги тебе занесли бабло, а ты делаешь вид, что тебе никто ничего не платил» — объяснила блогер.

Самойлова подчеркивала, что ей никто не платил за рекламу, но подписчики не поверили. Тогда знаменитость написала, что опубликовала информацию про парк для нормальных людей, а «дебилам» посоветовала сидеть дома.

Миро в конце поста даже пожалела Самойлову, подчеркнув, что «стереть» свое прошлое модели не помогут никакие пластические операции, ведь оно остается с человеком.