Шура без причины «набросился» на Волочкову с оскорблениями

Москва, 23 июля. Певец Шура без причины «набросился» на балерину Анастасию Волочкову с оскорблениями. Как писали средства массовой информации, исполнитель похудел, а вопрос лишнего веса для него всегда оставался острым.

По данным журналистов, только после длительной работы со специалистами автор хита «Холодная луна» смог вернуться к нормальному весу. Недавно певец приехал в Белоруссию для участия в «Славянском базаре» в Витебске. Представители СМИ заметили, что артист был не в настроении. Когда фотографы попросили его попозировать для фотосессии, он разгневался.

«Я вам что, Волочкова, чтобы кружиться?» — резко ответил артист.

После небольшой паузы он уточнил, что на данный момент значительно худее бывшей прима-балерины Большого театра. Как пишет Sobesednik.ru, радость звезды по поводу его «удавшейся» шутки никто не разделил.

Ранее Шура, который несколько лет был в наркотической зависимости и страдал от тремора, рассказал о помощи исполнительницы Ирины Аллегровой. В эфире YouTube-шоу певицы Валерии Шура признался, что в период огромной славы он не жалел деньги на наркотики. Речь шла о тысячах долларов в сутки.

Однажды после укола у певца начался тремор. Он отметил, что даже спать нормально не мог, приходилось либо на руку класть мешок с песком, либо ложиться на нее. Рассказал он и о помощи Аллегровой в сложный для себя период. Она спасла его творческую карьеру.

По его словам, исполнительница подарила ему очень практичный разборный стул, который певец брал с собой на концерты. За это он выразил ей благодарность во время эфира. Шура констатировал, что в период наркотической зависимости у него было такое состояние, что выступать стоя он не мог.