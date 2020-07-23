Бузова призналась, что зарабатывала на жизнь мытьем полов

Москва, 23 июля. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в прошлом ей приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом. Воспоминаниями о былой жизни звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Бузова опубликовала короткое видео, на котором предстала перед поклонниками в двух ипостасях — в образе горничной и в качестве звезды в шикарном красном платье и с короной на голове. В ролике Бузова-звезда проходит мимо Бузовой-горничной, и вторая шокировано смотрит на будущую версию себя.

«Две Оли. Одна сейчас, вторая из прошлого. И обе реальные», — написала ведущая «Дома-2».

По словам Бузовой, когда она училась в университете, ей приходилось подметать улицы и мыть полы.

«Вставала в шесть утра, чтобы успеть это сделать перед институтом и заработать маленькую, но денежку», — отметила певица.

Новым видео Бузова хотела продемонстрировать подписчикам, что жизнь человека находится в его собственных руках, и никогда нельзя предугадать, как все обернется в будущем. Звезда призвала поклонников быть упорными и трудолюбивыми.

«Для достижения своих целей часто надо попахать. Что я делаю и по сей день. Верьте в себя! Нет ничего невозможного!» — подытожила исполнительница хита «Мало половин».

Ранее Ольга Бузова порадовала поклонников, снявшись в откровенной фотосессии для журнала Playboy. На обложке издания появился снимок певицы с оголенной грудью.