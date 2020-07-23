Путин поздравил компании с открытием комплекса переработки нефти «Евро+» в Москве

Москва, 23 июля. Президент России Владимир Путин в дистанционном формате участвует в открытии комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском НПЗ ПАО «Газпром нефть».

«Я хочу всех вас поздравить со знаменательным событием», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, «Евро+» позволит обеспечить стабильные поставки топлива на АЗС и аэропорты столичного региона. Путин также поставил перед правительством и регионами задачу создать все необходимые условия для активного продвижения новых проектов в топливо-энергетическом комплексе и глубокой модернизации отрасли.