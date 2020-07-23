Коронавирус 23 июля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России было выявлено 5848 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 23 июля

На 23 июля 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 795 038 (+5848), выздоровело 580 330 (+8277), умерло 12 892 (+147). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+608), Свердловская область (+249) и Нижегородская область (202).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 23 июля

— Всего зараженных 15 395 965 (+18 562 за сутки) — Скончались 631 585 человек (+4 983 за сутки) — Выздоровевших 9 355 211 человек (+16 936 за сутки)

Данные по Украине на 23 июля

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 23 июля в стране было зафиксировано 61 851 (+856 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1551 человек (+17 за сутки), всего выздоровело 34 000 (+828 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний за сутки стали Киев (+112), Львовская область (+109), Ивано-Франковская область (+76) и Ровенская область (+71).

Вспышка в Германии

Свыше двух тысяч случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19, связанных со вспышкой на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies, было выявлено на территории Германии. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман.

«На данный момент уполномоченные власти относят к вспышке у Tönnies в общей сложности 2119 случаев», — рассказал министр.

Кроме того, было выявлено еще 67 случаев заражения вирусом, предположительно связанных с мясокомбинатом.

Продлить выплаты

В Хабаровском крае было принято решение продлить дополнительные выплаты из регионального бюджета всему медицинскому персоналу, который работает с зараженными коронавирусом и не вошедшему в федеральный список. Об этом заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.