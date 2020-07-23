В России за сутки выявили 5848 новых случаев коронавируса

Москва, 23 июля. За последние сутки в России выявлено 5848 новых случаев коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Уточняется, что диагноз COVID-19 был поставлен пациентам в 83 регионах. Причем у 27,7% болезнь протекала без каких-либо клинических проявлений. Сообщили в оперштабе и статистику по выздоровевшим от коронавирусной инфекции. Суточный прирост полностью поправившихся составил 8277 человек. 147 пациентов скончались. Таким образом, с начала эпидемии в России было зафиксировано 795 038 заболевших, 580 330 из них выздоровели. 12 892 — умерли.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая в Институте имени Гамалеи, может быть первой в мире запущена в массовое производство. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, отечественная вакцина против COVID-19 скорее всего будет одобрена к производству Минздравом РФ уже в августе. В других странах мира решение об этом будет принято, вероятнее всего, в сентябре.