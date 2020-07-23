Лиза Арзамасова поделилась чувственным фото после заявления о романе с Авебрухом

Москва, 23 июля. Актриса Лиза Арзамасова поделилась с фолловерами нежным фотоснимком. Артистка не так давно объявила о романе с 46-летним фигуристом Ильей Авербухом, и с тех пор ее публикации стали более чувственными, отдающими флером влюбленности и романтики.

На новом фото Арзамасова улыбается, прикрыв глаза, и желает подписчикам доброй ночи. Поклонники поблагодарили актрису за такие приятные слова и осыпали ее комплементами. Молодая и нежная Арзамасова у всех вызвала только положительные эмоции.

«Нежная Лиза...» – пишет поклонник.

«Такая хорошенькая, срочно заобнимать и зацеловать!» – восхищается подписчица.

«Ну вот... Посмотришь на такие Ваши фотографии, и можно из циника, раздолбая и пьяницы превратиться в романтичного юношу, который бренчит по ночам серенады под окнами своей возлюбленной», – признался комментатор.

Авербух и Арзамасова объявили о том, что встречаются, совсем недавно, однако, как передают СМИ, их роман мог начаться еще в далеком 2012 году. Ранее спортсмен был 12 лет женат на фигуристке Ирине Лобачевой, но, по словам близких пары, супруга не вынесла любвеобильности Авербуха по отношению к другим девушкам. При этом то, что фигурист крутил роман с Арзамасовой еще в 2012 году, его бывшая супруга знала, о чем сообщила в недавнем интервью. Спортсменка считает, что Лизе от ее экс-возлюбленного нужно его состояние и недвижимость.

В Сети Лизу и Авербуха критикуют за такой мезальянс, ведь девушка моложе своего возлюбленного на 21 год. При этом, если верить слухам, отношения пары начались еще когда Арзамасова только-только закончила школу.