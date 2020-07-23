Волочкова объяснила, почему оскорбила полицейского

Москва, 23 июля. Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему устроила скандал и оскорбила сотрудников правоохранительных органов в селе Дивеево.

В прошлом месяце Волочкова посетила нижегородское село Дивеево. Проезд в него был закрыт, поэтому балерина пробралась туда через лес. Она посетила несколько церквей и пообщалась с местными жителями. Затем к ней пришли полицейские. Артистка получила штраф за нарушение карантинного режима. Волочкова уверена, что ничего не нарушила, а произошедшее посчитала розыгрышем.

Выяснилось, что Анастасия Волочкова в грубой форме общалась с полицейскими. Она пояснила, что правоохранители появились в доме «во время посиделок за бокалом вина». По словам балерины, сотрудники полиции «доставали» ее на протяжении 45 минут, пишет «Вечерняя Москва».

Балерина пыталась объяснить правоохранителям, что что она «прима-балерина всея Руси». Звезда демонстративно пыталась показать свой статус и задеть мужчин. Она даже решила пойти на радикальные меры и стала угрожать.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова провозгласила себя «балериной всея Руси». По словам танцовщицы, она добилась этого статуса путем тяжелого физического труда и противостояний. Также артистка раскрыла некоторые подробности личной жизни. Как заявила Волочкова, сейчас рядом с ней есть «сильный, мощный и влиятельный человек», который покупает ей охапки цветов и бриллианты.