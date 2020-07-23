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Волочкова объяснила, почему оскорбила полицейского

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Волочкова объяснила, почему оскорбила полицейского

Москва, 23 июля. Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему устроила скандал и оскорбила сотрудников правоохранительных органов в селе Дивеево.

В прошлом месяце Волочкова посетила нижегородское село Дивеево. Проезд в него был закрыт, поэтому балерина пробралась туда через лес. Она посетила несколько церквей и пообщалась с местными жителями. Затем к ней пришли полицейские. Артистка получила штраф за нарушение карантинного режима. Волочкова уверена, что ничего не нарушила, а произошедшее посчитала розыгрышем.

Выяснилось, что Анастасия Волочкова в грубой форме общалась с полицейскими. Она пояснила, что правоохранители появились в доме «во время посиделок за бокалом вина». По словам балерины, сотрудники полиции «доставали» ее на протяжении 45 минут, пишет «Вечерняя Москва».

Волочкова объяснила, почему оскорбила полицейского

Балерина пыталась объяснить правоохранителям, что что она «прима-балерина всея Руси». Звезда демонстративно пыталась показать свой статус и задеть мужчин. Она даже решила пойти на радикальные меры и стала угрожать.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова провозгласила себя «балериной всея Руси». По словам танцовщицы, она добилась этого статуса путем тяжелого физического труда и противостояний. Также артистка раскрыла некоторые подробности личной жизни. Как заявила Волочкова, сейчас рядом с ней есть «сильный, мощный и влиятельный человек», который покупает ей охапки цветов и бриллианты.

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Источник: РЕН ТВ
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