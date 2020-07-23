Рязанский: Красивая идея раздать пенсионерам деньги требует красивого поиска средств

В Общественной палате предложили единовременно раздать российским пенсионерам по 15 тысяч рублей — по аналогии с финансовой поддержкой семей с детьми на период пандемии. Инициатива была оформлена в виде письма в правительство РФ.

Однако красивые инициативы нужно подкреплять наличием экономических и финансовых ресурсов. К идее общественников следовало бы приложить приблизительно 650 млрд рублей, чтобы эти суммы достались каждому пенсионеру в стране.

Хочу обратить внимание на реалии: сегодня бюджет Пенсионного фонда в расходной части равен девяти с небольшим триллионам рублей. Мы делим их на 12 месяцев и получаем ту сумму, которая ежемесячно расходуется на пенсии. Это как раз и есть приблизительно 15 тысяч рублей.

Теперь предлагается выплатить фактически тринадцатую пенсию. Но в бюджете ПФР этих денег нет — их можно взять только в федеральном бюджете. Однако и там этих средств не предусмотрено. Поэтому для таких благородных задач нужна очень серьезная работа всей бюджетно-финансовой системы страны. Если эти деньги найдутся, то планы реализовать несложно. Сложно найти средства.

Фонд национального благосостояния на сегодняшний день и так выполняет функцию пополнения Пенсионного фонда. Можно взять эти деньги оттуда, но вопрос не в этом. Если мы включим эту дополнительную пенсию в расчеты пенсионного обеспечения, то на следующий год мы должны будем эти 15 000 рублей разложить на каждую ежемесячную пенсию и увеличить выплаты.

Увы, просто так увеличить пенсионные выплаты нельзя без увеличения Пенсионного фонда за счет более высоких взносов. А взносы в пенсионную систему, в силу понятных причин, сейчас идут меньше. Словом, красивые идеи требуют таких же красивых решений по поиску средств.