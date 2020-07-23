Ким Кардашьян впервые рассказала о серьезной болезни Канье Уэста

Вашингтон, 23 июля. Американская модель Ким Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа, рэпера и миллиардера Канье Уэста. По ее словам, артист страдает биполярным расстройством.

Кардашьян призналась, что никогда публично не рассказывала о том, как расстройство влияет на жизнь семьи, чтобы защитить детей.

«Те, кто понимает, что такое психическое заболевание или даже компульсивное расстройство, знают, что семья бессильна, если человек уже совершеннолетний», — добавила она.

Модель подчеркнула, что, будучи публичным человеком, Канье является объектом критики. Кроме того, она добавила, что ее муж ― сложный человек. Он испытывает трудности, будучи артистом и темнокожим, также Канье пережил мучительную потерю своей матери, и имеет дело с давлением и изоляцией, ситуация усугубляется его биполярным расстройством.

Ранее Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США. На встречу с избирателями рэпер пришел в бронежилете с надписью «Безопасность» и выбритой на голове надписью «2020». Музыкант кричал без микрофона и рассказывал о личной жизни, в том числе о том, что чуть не заставил жену сделать аборт.