Поклонников поразило сходство онкобольной Заворотнюк с дочерью

Москва, 23 июля. Пользователи Сети активно обсуждают внешнее сходство онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк с ее дочерью Анной, которая ведет популярный блог в Instagram. На своей странице девушка выложила очередное фото, ставшее поводом для дискуссий среди фанатов.

На кадрах, снятых в рамках последней фотосессии, блогер предстает точной копией своей матери. Девушка позирует в черной кожаной куртке и красном бельевом топе. Ее волосы уложены назад, а образ подчеркивает яркий макияж.

К посту Анна Заворотнюк прикрепила два одинаковых фото, одно из них черно-белое. Своих поклонников девушка спросила, на каком снимке она выглядит лучше всего. В комментариях фолловеры отметили, что ее буквально не отличить от «прекрасной няни».

«Мне обе очень понравились! И вообще, Аннушка, вы очень привлекательная и очаровательная, копия вашей талантливой мамочки», «Всего самого хорошего вам и вашей семье. Ань, ну вы очень-очень красивая. С восторгом отмечаю, что вы копиюшка любимой нами Анастасии», — написали фанаты.

Однако знойный образ блогера далеко не всем пришелся по вкусу. Часть поклонников рекомендовала девушке примерить более романтический имидж.

Напомним, Анастасия Заворотнюк около года страдает онкологическим заболеванием, однако в последнее время чувствует себя значительно лучше и даже готовится дать большое интервью на телевидении.