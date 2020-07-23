Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла

Москва, 22 июля. ДНК-тест подтвердил, что Децл является отцом Меркурия Антония Иоанна. Басманный суд обнародовал его результаты и признал 15-летнего юношу наследником музыканта.

«По результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — говорится в заключении суда.

Теперь сын покойного музыканта может получить авторские права на песни Толмацкого, а также его денежные сбережения и объекты недвижимости. Отмечается, что суд также удовлетворил иск гражданской супруги рэпера к Пенсионному Фонду. Ранее ведомство отказало женщине в выплатах по потере кормильца, потому что Юлия Киселева не вписала Децла как отца в свидетельство о рождении ребенка.

Отмечается, что первым в кровном родстве с внуком усомнился отец музыканта, именно он настаивал на проведении ДНК-теста, однако Киселева отказывалась его делать. При этом отец рэпера жаловался на то, что женщина не дает ему видеться с внуком.

«Я Тони видел в своей жизни всего один раз — в 2005 году, когда он родился, и Кирилл прятал его у меня в офисе от Юли. Она была в каком-то сумасшествии, выдергивала отверткой дреды у себя из головы», — говорит мужчина.

Напомним, что Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в феврале 2019 года. Музыкант почувствовал себя плохо во время гастролей. Спустя 30 минут к нему в гримерку прибыли медики, однако реанимировать его не удалось. Мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.