Трамп отметил острый ум Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля. Президент США Дональд Трамп отметил острый ум российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что его сопернику на предстоящих выборах президента США Джозефу Байдену нужно пройти тест на когнитивные способности. Американский лидер усомнился, что Байден обладает необходимыми умственными способностями, чтобы занимать пост президента США.

«Нам нужен кто-то с острым умом. Поскольку я могу сказать, что у председателя [КНР] Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум», — объяснил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что Байден должен пройти тест и показать людям, что он имеет острый ум. Трамп добавил, что США «имеют дело с людьми, которые сделают очень плохие вещи для страны, если у них будет шанс».

«Поэтому у Байдена есть обязательство пройти этот или какой-то похожий тест», — добавил Трамп.

Президент США напомнил, что он уже проходил этот тест и показал хорошие результаты.

Ранее результаты опроса в США, заказчиком которого выступил канал Fox News, показали, что большинство американцев поддерживают будущего кандидата на президентских выборах Джо Байдена. Однако за месяц действующий глава Белого дома Дональд Трамп сократил отставание от потенциального конкурента.