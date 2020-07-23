Врач рассказал, как подобрать матрас для качественного и здорового сна

Москва, 23 июля. Здоровый сон лежит в основе хорошего отдыха после трудового дня. Врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как повысить качество сна, чтобы организм восстанавливался, а человек хорошо себя чувствовал в течение всего дня.

По словам медика, человек проводит треть своей жизни во сне, поэтому необходимо с умом подходить к обустройству своего спального места. Так, следует внимательно отнестись к подбору матраса для своей кровати. Чересчур мягкий или продавленный матрас может привести к болезням спины и многим другим проблемам.

Терновой предупредил, что в некоторых случая у человека может развиться синдром хронической усталости и даже депрессия, передает радио Sputnik.

«В какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии», – рассказал эксперт.

Чтобы сон был качественным и по максимуму восстанавливал силы, следует остановить свой выбор на жестком матрасе. Специалист отметил, что за ним нужно правильно ухаживать. Периодически матрас следует переворачивать, чтобы не образовывались «пролежни».

«Со временем человек продавливает любой матрас. Чем хуже его качество, тем быстрее это происходит. Если человек с большой массой тела, то матрас тоже быстро продавится», — подчеркнул врач.

При появлении характерных вмятин нужно менять матрас. Степень его изношенности можно определить визуально.