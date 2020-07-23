Школьница из США забеременела, ни разу не занимаясь сексом

Вашингтон, 23 июля. Жительница США Саманта Линн Изабель забеременела, ни разу не занимаясь сексом с проникновением. Историей, которая произошла с ней во время обучения в школе, девушка поделилась в TikTok.

По словам американки, когда ей было 19 лет, у нее внезапно прекратились месячные. Саманта даже не подумала о беременности, поскольку на тот момент была девственницей, однако ее молодой человек все же убедил старшеклассницу сделать тест.

Результат первого и нескольких последующих тестов оказался положительным. Тогда школьница обратилась к врачу, и девушке сообщили, что она находится на пятой неделе беременности.

Получив новости, Саманта была шокирована и не знала, что делать. На тот момент она оканчивала школу, из которой старшеклассницу исключали два раза из-за повышенной тревожности, и планировала поступать в колледж. Однако в итоге девушка все же решила оставить ребенка. Сейчас малышу уже пять лет.

Друзья и родственники девушки в шутку называют ее девой Марией. По мнению американки, она могла забеременеть, когда они с молодым человеком трогали гениталии друг друга.

Примечательно, что Саманта все еще в отношениях с тем самым парнем, который стал отцом, не занимаясь сексом. Год назад у пары родился второй сын.

Журналисты BuzzFeed поговорили с гинекологом Дженнифер Линкольн по поводу «непорочного зачатия» американки. По словам врача, это очень редкий случай, однако ничего невероятного в нем нет. Гинеколог призвала подростков внимательней относиться к контрацепции, даже если они не занимаются сексом с проникновением.