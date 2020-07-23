Карпович: государство заинтересовано быть партнером семей с детьми

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной помощи на детей до 16 лет. Семьи повторно получат выплаты на каждого ребенка.

Те, кто уже получил ежемесячные выплаты на детей до трех лет и разовую выплату на детей от трех до 16 лет, в июле средства получат автоматически. Подавать дополнительные заявления уже не нужно. Тем, кто пока не обращался за пособиями, нужно сделать это до 1 октября. Единовременную выплату за июнь и июль они получат одной суммой. На реализацию новой инициативы президента правительство направит более 270 миллиардов рублей из своего резервного фонда.

Меры поддержки семьи, не только многодетной, которые были приняты в последние годы, очень сильные. Это показало, что сегодня государство заинтересовано быть партнером семьи с детьми и оказывать полное содействие.

Кроме федеральных и региональных пособий для семей с детьми, которые поступают при социальных выплатах и компенсациях, существуют также субсидии, поступающие из государственного и региональных бюджетов. Сейчас государство очень хорошо следит за тем, чтобы поддержка семей в разных регионах производилась регулярно. Также были произведены выплаты семьям, в которых родители остались без дохода. Меры поддержки были введены по всем возрастным категориям.

Сегодня мало говорят о понятии «многодетная семья», которое в законодательстве пока не отображено четко. В Москве сейчас более 150 тысяч многодетных семей. В столице есть поддержка и выплаты. Сейчас также обсуждается примерный законопроект, предложенный Советом федерации. Это некий свод того, что сегодня в законодательстве уже есть. Я надеюсь, что будут предложены новые механизмы, которые позволят семьям сегодня и сейчас улучшить жилищные условия и иметь качественное жилье.

Мы должны ориентироваться на возможность для семей въезжать по социальному договору в качественное жилье. Если семья большая, то она должна въезжать в большую квартиру, где для жизни и воспитания детей хватает комнат и пространства. Необходимо увеличивать систему субсидий, чтобы семьи не ждали, пока построится и будет выделено новое жилье, а сразу могли его купить. Нужно создавать фонд жилья, который позволит семье в зависимости от ее уменьшения или увеличения жить в качественных условиях.