Продюсер объяснила смерти звезд «Пусть говорят» происками конкурентов

Москва, 23 июля. Все больше телезрителей и пользователей Сети говорят о порче, наложенной на ток-шоу «Пусть говорят», ведь за последние два месяца таинственным образом скончались сразу три звезды рейтинговой программы. Продюсер Олеся Сазыкина поделилась своим мнением по поводу мистической тенденции, которая преследует передачу.

С начала лета из жизни внезапно ушли радиоведущая Юлия Норкина и художник Сергей Заграевский, а буквально на прошлой неделе в номере одного из московских отелей обнаружили тело экстрасенса и блогера Анны Амбарцумян. Девушка также часто появлялась в эфире шоу, ее смерть стала еще одной каплей, которая даже отразилась на поведении ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.

«Я уверена, что все эти трагедии произошли неспроста. В последнее время даже ведущий Дима Борисов стал агрессивно себя вести. Он всегда был интеллигентом, божьим одуванчиком, а тут недавно он выгнал блогершу из студии прямо во время съемок», — заметила Сазыкина.

Она предположила, что за странными событиями могут стоять происки конкурентов, стремящихся обрушить рейтинг популярного ток-шоу.

«Ясно, что смерти экспертов и агрессия Димы — не просто так. Все знают, что «Пусть говорят» — очень рейтинговая программа, у нее много конкурентов и, соответственно, врагов», — добавила продюсер.

В этом свете многие обращают внимание на фигуру бывшего ведущего программы Андрея Малахова, который болезненно покинул Первый канал и стал лицом шоу «Прямой эфир». Однако никаких подтверждений того, что кто-нибудь навел порчу на «Пусть говорят», пока нет.