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Врач рассказал, сколько будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после введения вакцины

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Эксперт заявил, что вакцина от коронавируса может дать иммунитет на два года

Москва, 23 июля. Группу из 18 добровольцев, на которых тестировали вакцину от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выписали 15 июля из Сеченовского университета. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, сколько будет сохраняться иммунитет к вирусу.

По словам специалиста, разработка препарата велась с тем расчетом, что иммунитет от коронавируса будет в течение двух лет. Эксперт отметил, что у добровольцев после введения вакцины фиксировались реакции организма, иммунитет развивается. Однако пока рано говорить об этом сроке, ведь необходимо сделать еще анализы и провести исследования.

Специалист подчеркнул, что ограничиваться одним видом вакцины будет неправильно.

«Другие вакцины тоже нужны. Мы видим, что коронавирус меняется, и какие к нам штаммы придут, насколько устойчив иммунитет — никто пока точно не скажет», — прокомментировал эксперт.

Тарасов добавил, что у людей будут разные реакции на вакцины. Специалисты сопоставят результаты, чтобы установить, какие из разработок максимально эффективны в борьбе с коронавирусом.

Эксперт считает, что в России будут пользоваться отечественными вакцинами. Он надеется, что эффективность российских разработок будет востребована в других странах, что будет способствовать развитию экспорта отечественной несырьевой продукции.

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявляло о готовности первой российской вакцины от коронавируса.

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Источник: «Парламентская газета»
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