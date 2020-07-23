С-500 способен уничтожить мощнейший эсминец США за четыре секунды

Москва, 23 июля. Россия готовится поставить на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» и тем самым значительно расширить возможности войск, пишут авторы китайского издания Sohu.

Китайские аналитики отметили безграничные возможности С-500, комплекс позволяет эффективно действовать как на суше, так и на воде или даже в космосе. Обозреватели обратили внимание на мобильность «Прометея» ― комплекс можно быстро перевозить и разворачивать.

Аналитики добавили, что С-500 можно разместить на боевом корабле и уничтожить F-35 c американских авианосцев за секунды. По подсчетам авторов статьи, С-500 уничтожит самый мощный эсминец ВМС США за четыре секунды.

По своей эффективности «Прометей» превосходит американский комплекс «Пэтриот». Однако, добавили авторы, самое главное, чтобы обе установки были инструментами сдерживания, а не ведения боя.

Ранее китайский эксперт предрек провал учений НАТО «Морской бриз – 2020». Учения в акватории Черного моря начались 20 июля. Мероприятия должны продлиться в течение 6 дней.