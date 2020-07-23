Папарацци опубликовали фото 66-летней Прокловой в обтягивающем купальнике

Москва, 23 июля. Актриса Елена Проклова, звезда известной киноленты «Будь моим мужем», попала в объектив папарацци в обтягивающем купальнике. Звезда отдыхает в своем доме в Сочи и часто появляется на берегу моря. Именно там артистку подловили фотографы.

Несмотря на солидный возраст (66 лет), звезда может похвастаться отличным внешним видом и молодостью. Она не раз говорила, что делает все, чтобы сохранить красоту на долгие годы. Как пишет «Телепрограмма», к примеру, артистка не пренебрегает спортом, услугами массажистов, здоровым питанием и сном.

Летние каникулы артистка проводит у моря, в личном доме в Сочи. Особняк, как передают СМИ, ей помогал строить бывший супруг Андрей Тришин, Проклова продолжает сохранять с ним дружеские отношения, несмотря на расставание.

Именно на пляже в Сочи Проклову смогли «подловить» папарацци — артистка прогуливалась по пляжу в поисках красивых камней, которые собирала в ладонь. Звезда нарядилась в удобный обтягивающий купальник и не стала прибегать к макияжу и укладке. Такой трогательный вид придал Прокловой естественной красоты и особого очарования.

Ранее неоднозначное фото появилось на личной страничке в соцсетях бизнесмена Игоря Сивова. Предприниматель выложил совместный снимок с супругой певицей Нюшей, на котором далеко не все поклонники узнали знаменитость. Кто-то заметил, что артистка так изменила себя пластическими операциями и инъекциями. По их словам, она перестала быть похожей на саму себя. Помимо этого, внимательные подписчики заметили, что с платьем певицы на фото что-то не так.