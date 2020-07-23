Политолог Бышок объяснил, почему США не смогут остановить «Северный поток — 2»

Для Германии «Северный поток — 2» — это обеспечение собственной энергетической безопасности, а также символический жест собственного суверенитета. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Ответ Германии

Ужесточение санкций Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» является нарушением международного права. Об этом в интервью RT Deutsch заявил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт, которого могут затронут ограничительные меры.

«Мы еще не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций <…> Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — пояснил Крахт.

Немецкий политик добавил, что проекты вроде «Северного потока — 2» играют важную роль в развитии маленького портового города. Благодаря этому создаются новые рабочие места, появляется возможность рекламировать свой диапазон производительности на международном уровне.

«Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией <…> На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать», — добавил он.

Сложность в отношениях

Как отметил Станислав Бышок, отношения между Германией и объединенной Европой в целом, с одной стороны, и США, с другой, в последние годы представляются довольно сложными. Здесь ряд факторов: и вопрос протекционизма и пересмотра беспошлинной торговли, и размер оборонных бюджетов в контексте обязательств в рамках НАТО, и «Северный поток — 2».

«Есть мнение, что трансатлантические противоречия носят временный характер и связаны, прежде всего, со спецификой конкретно агрессивной переговорной стратегии американского президента Дональда Трампа, что должно измениться, когда в США будет избран другой лидер. Другие говорят, что противоречия — это системное явление, связанное с перераспределением глобальных «полюсов» миропорядка, постепенной потерей Соединенными Штатами своих ведущих позиций и желанием Европейского союза обрести больший международный суверенитет», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, «Северный поток-2» — это проект, в равной степени выгодный всем его участникам. Россия получает дополнительный путь для поставок энергоносителей в Германию и, шире, ЕС. В свою очередь, Германия диверсифицирует свои энергетические импорты. Иными словами, Берлин получает больше вариантов для закупки углеводородов, тем самым обеспечивая свою энергетическую безопасность. Никто не мешает Берлину пользоваться энергоносителями из России, США, Норвегии и Шотландии одновременно.

«Разумеется, американскому руководству хотелось бы расширить рынки сбыта собственного сжиженного газа в Европе. Отсюда — тенденция к политизации проекта «Северный поток — 2», прямые или косвенные обвинения Москвы в том, что она через поставки энергоносителей стремится каким-то образом влиять на европейскую политику в собственных интересах. Причем по умолчанию считается, что российские политические интересы сами по себе сугубо «токсичны» и разрушительны для объединенной демократической Европы. А если Европа этого сама не понимает, то Вашингтон начинает действовать не только «добрым словом», но и «пистолетом» —санкциями», — добавил Станислав Бышок.

Пока картина выглядит таким образом, что американские санкции глобально не повлияют на завершение строительства и запуск «Северного потока — 2». Для Германии это — не только и не столько какой-то реверанс в сторону России, ведь Берлин, насколько можно судить, пока не рассматривает вариант отмены «крымских» и «донбасских» санкций против Москвы, заметил эксперт.

«Для Германии «Северный поток — 2» — это обеспечение собственной энергетической безопасности, а также, хоть и в меньшей степени, символический жест собственного суверенитета и суверенитета Европейского союза в международных делах, включая экономические. Ведь суверенитет — это, в конечном итоге, возможность сказать «нет», — заключил Станислав Бышок.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.