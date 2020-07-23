Политолог Рар объяснил, как достойно ответить США за санкции по «Северному потоку — 2»

Москва, 23 июля. Немецкий политолог Александр Рар объяснил, что предложений бизнеса может оказаться недостаточно, чтобы ответить на американские санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

Глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс ранее сообщил, что немецкие предприниматели намерены потребовать ответных мер со стороны ФРГ, если Вашингтон все-таки приведет в исполнение свои угрозы в отношении «Северного потока — 2».

Предложений OAOEV будет недостаточно, чтобы достойно ответить на санкции США, сказал Александр Рар в эфире НСН. Он назвал заявление немецких бизнесменов очень достойным. Он объяснил, как ответить США за санкции по «Северному потоку — 2».

«Но это маленькая часть бизнеса. Это лоббистская группа, которая борется за права фирм, работающих с Россией и в России. Это очень маленькая часть немецкой экономики. Вот если бы последовало заявление от капитанов немецкой экономики, это было бы весомее. И я все еще жду более жестких заявлений от немецкого правительства», — указал политолог.

Он добавил, что правительство Германии протестует против действий Соединенных Штатов, однако «контрсанкции предлагают только представители левых партий».

«Председатель комитета Бундестага по экономике господин Эрнст предлагает отказаться от американского сжиженного газа. Но он пока не получает поддержки в немецком бизнесе и политики. Проблема в том, что Германия нуждается в поддержке других стран — Австрии, Италии, которые последние 50 лет очень тесно работали с Советским Союзом и Россией в газовой отрасли», — резюмировал эксперт.

Напомним, проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Они пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и других стран. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Вопрос дальнейшей судьбы «Северного потока — 2» становится одним из самых ключевых в политике не только Германии, но и всей Европы. Сейчас ФРГ стоит перед непростым выбором. С одной стороны, в стране понимают, что США ввели санкции против газопровода незаконно. А с другой стороны, если Германия поддержит в этом вопросе Россию, то это могут воспринять как «обслуживание интересов Кремля».