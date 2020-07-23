Харламов теряет свои бизнес-проекты после развода

Москва, 23 июля. Российский комик Гарик Харламов переживает проблемы не только в личной жизни, но и в бизнесе. Сегодня без пяти минут разведенный юморист является завидным женихом. За последний год, по данным рейтинга Forbes, он заработал 208 миллионов рублей — это доходы от телешоу, рекламы и корпоративов. Однако оказалось, что есть у Харламова и менее удачные бизнес-проекты.

Не так давно прекратило свое существование «Креативное агентство Бульдог», которым Харламов владел с тремя коллегами по сцене. Предприятие было зарегистрировано в 2017 году и должно было приносить доходы от рекламы, однако что-то пошло не так. Заработать друзьям не удалось. Дебиторская задолженность значительно превышала активы организации, поэтому агентство пришлось закрыть, передает Kp.ru.

В 2018 году Харламов попробовал заработать на продаже одежды и создал собственный бренд «Bulldog moda». Отмечается, что пиарить онлайн-магазин комику помогала его супруга Кристина Асмус. Однако модные футболки не пользовались спросом у народа. Бренд так и не завел себе официальный сайт, а страничка в Instagram не обновлялась с января. Большинство предложенных товаров уже не доступны для покупок, а оставшаяся одежда распродается со скидками.

Похожая ситуация сложилась и с брендом «Bulldog kids». Отмечается, что этот проект был закрыт Харламовым еще в марте минувшего года. Свои финансовые потери Харламов сегодня пытается решить с помощью завышенных гонораров за свое выступление на кооперативах. Недавно его можно было пригласить на корпоратив за два миллиона рублей, но после карантина ценник подскочил на 500 тысяч.

Ранее ФАН сообщал, что ожидающий развода Харламов на смог усидеть дома и начал часто посещать различные мероприятия. За одну неделю он успел побывать на днях рождения Ляйсан Утяшевой и Григория Лепса, где проводил время в компании коллег и неизвестных девушек.