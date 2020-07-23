Военный назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Москва, 23 июля. Российские Ракетные войска стратегического назначения смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет. Об этом рассказал эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

По его словам, армия получит эти комплексы, если власти примут соответствующее решение. Как пишет РИА Новости, этого времени хватит на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК, или поезд-призрак) — это тип стратегических ракетных комплексов подвижного железнодорожного базирования. Изделие представляет собой специально сконструированный железнодорожный состав, в вагонах которого размещаются межконтинентальные баллистические ракеты и командные пункты.

Ранее эксперт информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал сообщение ряда СМИ о приостановке работ по созданию нового боевого железнодорожного ракетного комплекса (БРЖК). Кроме того, военный эксперт рассказал, чем опасен для США ракетный поезд «Баргузин».

Недавно несколько российских информационных изданий, ссылаясь на свои источники в военно-промышленном комплексе РФ, рассказали, что работы по созданию БРЖК «Баргузин» приостановлены на неопределенный срок. Тем не менее они сообщили, что Минобороны не планирует полностью отказываться от этого проекта.

По словам Леонкова, БРЖК «Баргузин» выполнен в том же формфакторе, что и «Молодец», однако он в своем составе имеет уже пять баллистических ракет «Ярс». Общий вес полной укладки составляет 60 тонн, что соответствует стандартам железнодорожного вагона.