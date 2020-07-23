Варшава, 23 июля. Возможности российской армии серьезно возросли за последнее десятилетие. Россия способна нанести удар по Польше и многим западным государствам, считает представитель варшавского Центра восточных исследований Анджей Вильк.

По мнению польского специалиста, основная часть десантных войск РФ базируется в Западном военном округе. Эта категория военных подготовлена к ведению действий против регулярной армии противника. Отдельные группы натренированы на захват мостов и плацдармов.

Вильк обратил внимание, что российские военные проводят учения с белорусскими коллегами. Специалисты двух государств тренируются совместно действовать при конфликте с европейскими странами.

Отдельно Анджей Вильк отметил большое количество средств для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Калининградской и Псковской областях. Таким образом, ближайшая к Европе группировка российских военных наращивает технологический потенциал.

По мнению специалиста, возможности российских систем РЭБ позволят не только нейтрализовать военную технику, но «парализуют» людскую силу, ведь не будет возможности для передачи приказов, поддержания коммуникации.

Эксперт выразил мнение, что Калининградская область сейчас напоминает крепость. Помимо дислокации различных групп войск и систем РЭБ, там в большом количестве есть артиллерия, в том числе ракетная.

Вильк констатировал, что многие объекты на территории ЕС находятся в зоне поражения российских ракет.

«За последние десятилетия радиус поражения российской «дубины» значительно расширился. Польша фактически стала территорией, по которой в ходе военных действий может быть нанесен удар. Это касается также значительной части Европы», — выразил опасение эксперт.

В ракетной мощи РФ сомневаться не стоит, поэтому Польша испугалась российской «дубины», считает эксперт. Если российские ракеты, запущенные Каспийской флотилией, уничтожили цели в Сирии, то удар по Польше возможно нанести с кораблей, находящихся в Черном море, допустил Вильк.

Добавим, что российский МИД неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерения нападать на кого-либо. По мнению ряда польских граждан, учитывая наличие у РФ мощного оружия, Варшаве лучше поддерживать хорошие отношения со своим соседом.