Путин обсудил пути решения ливийского кризиса с премьер-министром Греции

Москва, 23 июля. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента РФ.

В ходе телефонной беседы стороны обсудили пути развития сотрудничества стран в разных сферах. На переговорах была отмечена необходимость активизировать работу Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений. Особое внимание российский лидер и премьер-министр Греции обратили на проведение запланированного на 2021 год перекрёстного Года истории — в Греции планируется празднование 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость.

В числе вопросов региональной повестки дня представители двух государств обсудили пути урегулирования ситуации в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье. Владимир Путин и Кириакос Мицотакис договорились о поддержании дальнейших контактов.

Напомним, Россия проявляет активную позицию в вопросах, касающихся мирного разрешения ливийского кризиса. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на МИД сообщало о проведении переговоров между Россией и Турцией по Ливии в Москве в ближайшее время. Согласно принятому совместному заявлению сторон, Москва и Анкара будут продолжать совместные усилия для подготовки необходимых условий, которые будут способствовать долгосрочному и устойчивому режиму прекращения огня в стране.