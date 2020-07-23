В России могут запретить оформление кредитов через мобильные приложения

Москва, 23 июля. Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Об этом он написал в письме, которое направил на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

Отмечается, что в настоящее время мошенники, получившие доступ к телефонам, оформляют на других людей кредиты.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — уточнил Курдеов.

Как пишет RT, по его словам, мошенники используют разные пути для доступа к мобильным приложениям граждан, но всегда действуют по одной отработанной схеме, отметил автор инициативы.

Ранее стало известно, что в России резко увеличилось число мошеннических сайтов, через которые гражданам предлагают оформить соцвыплаты. Об этом говорится в отчете «Лаборатории Касперского».

В общей сложности за первые шесть месяцев 2020 года эксперты выявили свыше 23 тысяч мошеннических ресурсов. Это почти в три раза больше, чем в первое полугодие 2019 года. Кроме того, в два раза увеличилось количество переходов на мошеннические страницы — в этом году их число составило более 27 миллионов.

Что касается фальшивых страниц, предлагающих соцвыплаты, пособия и финансовую помощь от вымышленных фондов, то число таких сайтов за год выросло в пять раз. Как пояснила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, злоумышленники адаптировали свою тактику и стали заманивать жертв подобными предложениями на фоне увеличения числа соцвыплат в условиях пандемии коронавируса.