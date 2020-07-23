В России появится IT-платформа для отслеживания гражданского оружия

Москва, 23 июля. Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отследить все гражданское оружие от производителя до прилавка. Разработкой системы занимается государственный НИИ «Восход».

Предполагается, что платформа будет готова к концу 2020 года. Общая стоимость разработки, разделенной на два лота, превышает 540 миллионов рублей. Новая система контроля создается в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутреннюю документацию, платформа будет делиться на два портала. Внутренняя часть будет предназначена только для сотрудников Росгвардии, а внешней смогут пользоваться производители, продавцы и покупатели оружия. Таким образом, при приобретении оружия в специальном магазине Росгвардия автоматически получит информацию о покупателе, а также данные о патронах, которые гражданин будет приобретать в будущем.

Кроме того, создание IT-платформы упростит процесс получения разрешения на приобретение и хранение оружия. Предполагается, что владельцы оружия получат пластиковую карту, с которой росгвардейцы будут считывать информацию с помощью специального приложения. Запланирована и разработка приложений для владельцев оружия на базе Android и iOS.

Ране сообщалось, что в России могут ввести сбор за утилизацию оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия.