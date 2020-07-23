Сатановский назвал способ сорвать все планы США по уничтожению России

Москва, 23 июля. Самый эффективный способ сорвать все планы США по уничтожению России — переход к «активной обороне». Об этом заявил политический аналитик Евгений Сатановский.

По словам эксперта, за последние 30 лет фронт возможной войны между РФ и Западом, находившийся ранее на границе ГДР и ФРГ, сместился в Донбасс и Прибалтику. Кроме того, Сатановский отметил, что Вашингтон проводит санкционную политику, чтобы уничтожить Россию как самостоятельную экономическую и политическую единицу.

Для защиты политолог рекомендует Москве обратиться к опыту прошлых лет. Сатановский напомнил, что частично в советский и в дореволюционный период наша страна как раз придерживалась активной оборонной политики, из-за чего крайне редко подвергалась нападкам со стороны Запада.

«Где только наши войска ни действовали. Как следствие — на нашей территории чужие войска действовали редко. Уничтожались открытые враги за границей. Не стеснялись идти на любые конфликты», — подчеркнул эксперт в эфире «Вести FM».

В качестве примеров превентивной защиты Сатановский привел блеф Никиты Хрущева во время Карибского кризиса, а также работу советских спецслужб за границей и уничтожение американского самолета-шпиона U-2 над небом СССР. Пока же, по мнению политолога, Россия ведет слишком мягкую политику, приучая противников, что ее «можно трогать». Исключением из этого правила Сатановский назвал Сирию и Крым.

Ранее Сатановский рассказал об ответе России на возможные киберудары ЦРУ. Политолог отметил, что в этом случае Москва может применить новейшее стратегическое оружие.