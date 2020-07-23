Сати Казанова откровенно призналась, что обманула мужа

Москва, 23 июля. Популярная исполнительница Сати Казанова решила пойти на обман, чтобы увидеться с собственным супругом.

Певица несколько месяцев не виделась со своим мужем-итальянцем Стефано. Дело в том, что границы закрыты из-за пандемии, а он находится в Италии. Сати Казанова решила воспользоваться недавно появившимся шансом и купила билеты в эту страну. При этом артистка решила сделать необычный сюрприз второй половинке.

«За несколько недель я собрала все документы и выяснила, что шансы на успех умножатся, если я доеду до Минска и оттуда уже вылечу в Милан», — рассказала звезда.

Она обратилась за помощью к другу. Сначала певица сообщила мужу, что ее не выпускают за пределы РФ, поэтому прилететь ей не не удастся. В этот же день друг супруга Казановой позвал его встретиться в ресторане, и тот согласился. А вечером Сати Казанова уже была в Италии. Она также пришла в то заведение и переоделась официанткой.

«Я переоделась в официантку, привела себя в порядок после перелета», — отметила певица.

Муж Сати Казановой был ошеломлен таким сюрпризом, но он оказался для него по-настоящему приятным.

«Когда он поднял свои глаза, на его лице застыло такое трогательное удивление, что на слове «сеньор» я начала безудержно хохотать и весь спектакль на несколько минут был поставлен на паузу. Я просто смеялась, а он просто не мог поверить в происходящее. Когда он пришел в себя, обнял меня со всей силы, и мы продолжили смеяться уже вдвоем», — рассказала трогательную историю Казанова у себя в профиле в Instagram.

Сати Казанова ранее рассказала о своем тайном романе с женатым миллиардером. Она откровенно призналась, что роман с олигархом «закрутился» после ухода певицы из проекта «Фабрика» в 2010 году. Тогда девушка начала выстраивать сольную карьеру, и в этот момент в ее жизни появился «сказочно богатый» мужчина с единственным изъяном.