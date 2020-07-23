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Спасатели нашли тело альпиниста на вершине вулкана на Камчатке

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Спасатели нашли тело альпиниста на вершине вулкана на Камчатке

Москва, 23 июля. Тело альпиниста обнаружили на вершине вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Мужчине стало плохо во время восхождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Спасатели добрались до кратера вулкана в четверг. На вершине было обнаружено безжизненное тело альпиниста, которое было эвакуировано к подножию. Операция по транспортировке может занять продолжительное время из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий.

Напомним, что еще 6 июля в службу спасения поступило сообщение о том, что у альпиниста во время восхождения отнялись ноги, после чего он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли подняться на вершину из-за вулканической активности и мощных селевых потоков. Спасательную операцию пришлось приостановить.

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